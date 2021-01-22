Facebook причислил пресс-секретаря Лукашенко к умершим

Социальная сеть перевела страницу представителя белорусского президента в разряд аккаунтов умерших людей.

Официальную страницу Натальи Эйсмонт — пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко – в Facebook перевели в режим «мемориализации». Это значит, что данная страница принадлежит умершему человеку. Над именем представительницы стоит пометка «светлая память», а ниже администрация соцсети призвала друзей и родственников почаще делиться воспоминаниями с Эйсмонт.

Аккаунт пресс-секретаря в Facebook действительно можно было назвать «умершим», ведь последняя запись в нем датируется 2017 годом. С тех пор ни одного поста на странице опубликовано не было.

Чтобы перевести страницу в режим «мемориализации», кто-то из родственников погибшего человека должен послать соответствующую заявку модераторам Facebook. Сама Наталья Эйсмонт пока никак не прокомментировала свою виртуальную гибель.