ГП напомнила о наказаниях за участие в незаконных акциях протеста

В Генпрокуратуре РФ предупредили о возможных последствиях для граждан за участие в акциях протеста 23 января.

В Генпрокуратуре РФ предупредили о возможных последствиях для граждан за участие в акциях протеста 23 января.

"В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона 23 января текущего года, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий", — говорится в официальном сообщении.

Генпрокуратура предостерегает физических и юридических лиц, что призывы к участию в акциях протеста также незаконны, и к правонарушителям будут применены меры вплоть до административного ареста. В случае, если во время мероприятий правоохранители зафиксируют попытки совершения насильственных действий или провокации, Генпрокуратура будет квалифицировать их по ст. 212 УК РФ. Отдельная ответственность будет также предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.