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17:04   22 Января 2021
Общество

В Московском зоопарке откроют павильоны для посетителей с 22 января

В Московском зоопарке откроют павильоны для посетителей с 22 января

Павильоны в Московском зоопарке для посетителей откроются с 22 января. Желающие смогут посетить животных. Все коронавирусные ограничения будут сняты.

Информацию предоставили в пресс-службе зоосада. Посетители вновь увидят приматов, рептилий, птиц и других обитателей зоопарка. Москвичей просят не забывать о соблюдении правил безопасности, передают "Вести Подмосковья".

Обязательными для посещения парка остаются ношение масок и соблюдение дистанции, также на входе в зоопарк будут установлены санитайзеры. Стоимость билета составит: для взрослых — 800 рублей, для посетителей младше 18 лет — бесплатно.

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#москва #зоопарк #коронавирус

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