Китай обвинил США в создании COVID-19

Власти Китая заявили о том, что коронавирус был искусственно создан в военной американской лаборатории.

Власти Китая заявили о том, что коронавирус был искусственно создан в военной американской лаборатории.

Речь идет о военно-медицинском институте инфекционных болезней (USAMRIID), который находится в городе Форт-Детрик, штат Мэриленд.

В эфире государственного телеканала КНР появилось сообщение о том, что в Форт-Детрике происходит «что-то подозрительное». Сюжет вышел в эфире после того, как Пекин призвал Вашингтон раскрыть деятельность биологической лаборатории.

«Хотела бы подчеркнуть, что если США действительно уважают факты, они должны открыть биологическую лабораторию в Форт-Детрике, придать больше прозрачности таким вопросам, как более 200 других зарубежных биолабораторий, пригласить экспертов ВОЗ для проведения анализа деятельности данного учреждения, показать ​​реакцию на обеспокоенность международного сообщества», — приводит слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин The New York Post.

Взаимные обвинения в распространении коронавируса между Китаем и США начались еще в марте 2020 года. Ни одна из версий до сих пор не подтверждена фактами.

Военно-медицинский институт инфекционных болезней (USAMRIID) — лаборатория США, которая является ведущей организацией Пентагона по разработке биологического оружия. С 1943 по 1969 год служила центром профильной американской программы.

В августе 2019 года все лаборатории USAMRIID закрыли на три месяца, а сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск, что уже явилось серьезным нарушением американского законодательства.

Отметим, что именно в Форт-Детрик, во время холодной войны создавались штаммы сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, Q-лихорадки, вируса венесуэльского энцефалита, ботулизма, стафилококкового энтеротоксина. Позднее в лаборатории проводили исследования по использованию оспы, вирусов Эболы и других смертоносных болезней.