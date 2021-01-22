17:00 22 Января 2021Происшествия
Редакция Венедиктова может остаться без лицензии за призывы к митингам
Радиостанция "Эхо Москвы" рискует потерять лицензию за публикацию призывов к насилию.
Радиостанция "Эхо Москвы" рискует потерять лицензию за публикацию призывов к насилию.
Правоохранительные органы прорабатывают вопрос о возможных мерах в отношении медийной компании, сообщает ТАСС со ссылкой на компетентный источник.
Отмечается, что ряд публикаций "Эха Москвы" может быть расценен как систематические призывы к незаконным действиям.