Редакция Венедиктова может остаться без лицензии за призывы к митингам

Радиостанция "Эхо Москвы" рискует потерять лицензию за публикацию призывов к насилию.

Радиостанция "Эхо Москвы" рискует потерять лицензию за публикацию призывов к насилию.

Правоохранительные органы прорабатывают вопрос о возможных мерах в отношении медийной компании, сообщает ТАСС со ссылкой на компетентный источник.

Отмечается, что ряд публикаций "Эха Москвы" может быть расценен как систематические призывы к незаконным действиям.