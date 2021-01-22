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17:00   22 Января 2021
Происшествия

Редакция Венедиктова может остаться без лицензии за призывы к митингам

Редакция Венедиктова может остаться без лицензии за призывы к митингам

Радиостанция "Эхо Москвы" рискует потерять лицензию за публикацию призывов к насилию.

Правоохранительные органы прорабатывают вопрос о возможных мерах в отношении медийной компании, сообщает ТАСС со ссылкой на компетентный источник.

Отмечается, что ряд публикаций "Эха Москвы" может быть расценен как систематические призывы к незаконным действиям.

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