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16:59   22 Января 2021
Общество

Иноагент "Радио Свобода" может покинуть Россию

Иноагент "Радио Свобода" может покинуть Россию

Филиал "Радио Свобода" в России может прекратить свое существование, заявил главный редактор издания Дейзи Синделар.

По его словам, возможное прекращение деятельности на территории России напрямую связано с законом об иноагентах.

"Это экзистенциальный момент для нас. Совершенно ясно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России", — сказал он.

Главред также отметил, что если Кремль не изменит свой политический курс, то издание вынуждено будет покинуть страну.

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#россия #свобода #радио

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