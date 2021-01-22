Иноагент "Радио Свобода" может покинуть Россию

Филиал "Радио Свобода" в России может прекратить свое существование, заявил главный редактор издания Дейзи Синделар.

Филиал "Радио Свобода" в России может прекратить свое существование, заявил главный редактор издания Дейзи Синделар.

По его словам, возможное прекращение деятельности на территории России напрямую связано с законом об иноагентах.

"Это экзистенциальный момент для нас. Совершенно ясно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России", — сказал он.

Главред также отметил, что если Кремль не изменит свой политический курс, то издание вынуждено будет покинуть страну.