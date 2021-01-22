16:59 22 Января 2021Общество
Иноагент "Радио Свобода" может покинуть Россию
Филиал "Радио Свобода" в России может прекратить свое существование, заявил главный редактор издания Дейзи Синделар.
Филиал "Радио Свобода" в России может прекратить свое существование, заявил главный редактор издания Дейзи Синделар.
По его словам, возможное прекращение деятельности на территории России напрямую связано с законом об иноагентах.
"Это экзистенциальный момент для нас. Совершенно ясно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России", — сказал он.
Главред также отметил, что если Кремль не изменит свой политический курс, то издание вынуждено будет покинуть страну.