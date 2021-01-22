Бизнесмен Пригожин объяснил суть иска против прозападных СМИ

Общество должно обратить внимание на недопустимость существования "Открытых медиа" и подобных им ресурсов, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Общество должно обратить внимание на недопустимость существования "Открытых медиа" и подобных им ресурсов, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция портала "Открытые медиа" сообщила, что готовит публикацию, посвященную судебному процессу по иску Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, главному редактору владимирского издания "Довод" Илье Косыгину и главному редактору "Медузы" Ивану Колпакову.

Пресс-служба компании "Конкорд" в ответе на запрос сотрудника "Открытых медиа" Максима Гликина подчеркнула, что целью разбирательства является борьба не с критикой, а с оскорблениями, фейками и распространением заведомо ложной информации. Этим сейчас занимаются многие интернет-ресурсы, в том числе те, которые не являются средствами массовой информации, как в случае с "Открытыми медиа".

В суде оспариваются не факты биографии Евгения Викторовича, а ровно то, что обозначено в иске. Что касается суммы морального ущерба, она оценивается юридической службой компании "Конкорд", которая несет за это полную ответственность.

По словам самого Пригожина, смысл исковых заявлений в том, чтобы указать на проблему существования "Открытых медиа", "Довода" и им подобных.

"Надеюсь на то, что российские парламентарии наконец-то примут закон о запрете таких информационных помоек, которые не просто искажают информацию, а делают это за счет денег, полученных из-за рубежа от врагов России, которым, в частности, является ваш спонсор Михаил Ходорковский", — отметил предприниматель.

Также Пригожин рассчитывает, что Россия ужесточит подход не только к СМИ, но и к уличному беспределу, на который интернет-ресурсы регулярно толкают молодую часть населения, легко поддающуюся антироссийской пропаганде.

"И будет принят еще один закон, где Вам, Максим, и людям, участвующим в деятельности подобных "Открытым медиа" структур, пытающихся одурачить людей фейками и вывести их на улицы, будет грозить не административное наказание, а уголовный срок", — заявил Пригожин.

Кроме того, Пригожин пригласил сотрудников "Открытых медиа", желающих принести пользу России, прийти в Медиагруппу "Патриот" на созданные для антироссийских журналистов курсы реабилитации под названием "Не плюй в колодец". Он предупредил, что им важно не забыть взять с собой заявление и явку с повинной.

Компания "Конкорд" ранее предложила ввести термин "пылевые издания", характеризующий интернет-ресурсы с посещаемостью менее 250 человек в день, и причислить к ним сайт dovod.online.