Назван срок формирования длительного иммунитета к коронавирусу

Американские ученые выяснили, сколько времени нужно для формирования длительного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Американские ученые выяснили, сколько времени нужно для формирования длительного иммунитета к коронавирусной инфекции.

В ходе исследований оказалось, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительную защиту к SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

В-клетки памяти являются очень важным компонентом иммунной системы, поскольку они могут долгое время вырабатывать антитела. Активность этих клеток наиболее высока в течение первых двух недель заражения. Через две-четыре недели иммунный ответ ослабевает, но сами клетки памяти сохраняются довольно долго и защищают организм от повторного заражения.

Согласно последним данным, число новых заболевших коронавирусом в России за сутки оказалось почти на 6 тыс. меньше, чем выздоровевших. Как сообщили в оперштабе, медики за последние 24 часа выявили 21 513 новых случаев заболевания в 85 регионах страны, передает телеканал "360".