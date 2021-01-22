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16:13   22 Января 2021
Политика

ПАСЕ не примет резолюцию по делу Навального

ПАСЕ не примет резолюцию по делу Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать резолюцию после дебатов о задержании блогера Алексея Навального, сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, консультации по делу Навального переведены из категории срочных в категорию текущих. Он также отметил, что таким образом в ПАСЕ сделали первый шаг к нормализации диалога с российской стороной.

Однако члены ПАСЕ все равно нацелены обвинить Россию в нарушении прав блогера, подчеркнул Толстой. Вице-спикер ГД также не стал исключать возможность введения санкций по этому поводу.

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#пасе #навальный #толстой

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