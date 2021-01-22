Политолог объяснил, почему жители Украины до сих пор говорят на русском языке.

Директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», политолог Михаил Погребинский заявил, что процесс «украинизации» за все время независимости Украины не принес весомых результатов. В ходе онлайн-конференции в эфире «Медиаклуба Формат А3» эксперт обратил внимание, что население страны по-прежнему говорит на русском языке даже в том случае, если не знает значения некоторых терминов.

«Я давно занимался темой русского языка, я понимаю, что это унизительно и возмутительно. Но я не драматизирую это, как многие мои коллеги, потому что я вижу, что ничего не получается. И ничего не получится. Я не верю. На протяжении 30 лет велось вытеснение русского языка. Мы за этим следили. <…> Сейчас у меня внук на третьем курсе Политехнического, и когда он говорит о физике, он, конечно, использует термины украинские. Но разговариваем мы всегда по-русски», — цитирует Погребинского издание «Политнавигатор».

При этом опираться на социологические опросы среди украинцев точно не стоит, заверил политолог. Вопросы про «родной язык» могут не показать реальную картину, ведь многие жители страны, говорящие на русском, считают родным все же украинский язык. Эксперт посоветовал больше смотреть на поисковую строку в Google: 70% запросов из Украины написаны на русском языке.

Именно этот показатель глава «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» назвал «отражением реальности». Также не стоит забывать, добавил в заключение Погребинский, что треть жителей Украины вообще не считают независимость свое страны ценностью. Люди уверены, что лучшим вариантом развития для Украины является присоединение к России.

«Политика Сегодня» уже писала, как президента Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинского народа. Глава государства не торопится соглашаться на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в это время население Украины страдает от пандемии без лекарств.