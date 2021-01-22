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16:11   22 Января 2021
Происшествия

Полиция задержала сотрудника администрации Норильска по делу о сходе лавины

Полиция задержала сотрудника администрации Норильска по делу о сходе лавины

Сотрудники правоохранительных органов задержали работника администрации Норильска в связи с делом о сходе лавины. Об этом сообщили в СК РФ.

Прокуратура завела уголовное дело по факту схода лавины на территории горнолыжного комплекса "Гора Отдельная". В результате инцидента погибли три человека. СК РФ подтвердил задержание главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

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#задержание #норильск #лавина

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