Россия готова приступить к переговорам по продлению договора СНВ-3

Российская сторона призывает как можно быстрее приступить к переговорам по продлению договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Российская сторона призывает как можно быстрее приступить к переговорам по продлению договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Москва выступает с соответствующим предложением к Вашингтону. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. В Москве обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что внешнеполитическое ведомство приветствует стремление США продлить действие договора сроком на пять лет.

В МИД России подчеркнули, что приступить к переговорам по продлению действия договора следует как можно быстрее. Его срок действия истекает 5 февраля 2021 года. Он ограничивает максимальное количество ядерных боеголовок в 1550 единиц и не более 700 ракет-носителей для них.