Суд арестовал врио главы "Буйнакскводоканала" после отравления людей

Суд в Дагестане избрал меру пресечения в отношении и. о. директора водоканала в Буйнакске Абдулвагабу Шарипову. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Суд в Дагестане избрал меру пресечения в отношении и. о. директора водоканала в Буйнакске Абдулвагабу Шарипову. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Напомним, сотни жителей города обратились в больницы с отравлением. Врачи диагностировали у пострадавших кишечную инфекцию. Причиной плохого самочувствия стал прием питьевой воды.

Правоохранители возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следствие считает, что обвиняемый должным образом не организовал обеззараживание питьевой воды, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.