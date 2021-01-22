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17:25   22 Января 2021
Весь мир

Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Одно из первых решений нового президента США Джо Байдена – отозвать лицензию на строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL – оказалось для многих полной неожиданностью.

Об этом политолог Александр Ростовцев пишет в материале для издания «ПолитНавигатор».

Отзыв лицензии на строительство нефтепровода испортит американо-канадские отношения. Власти Канады шокированы подобным решением либерала Байдена, который, по их словам, продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, наносившего удары по экономическим интересам своего ближайшего соседа и союзника. Тем более, что это решение Байдена приведет к увеличению экспорта российской нефти в Штаты, а значит к увеличению российских прибылей.

После отзыва лицензии канадская провинция Альберта, которая в прошлом году вложила в проект более миллиарда долларов, «помахала ручкой» и своим инвестициям и будущим прибылям.

«Нефтепровод Keystone XL должен был перекачивать 850 тысяч баррелей канадской нефти в сутки, связывая нефтедобывающие районы Канады с трубопроводной сетью в штате Небраска. Часть нефти планировалось использовать внутри США, а часть направить к терминалам на берегу Мексиканского залива для экспорта», — напоминает автор материала.

Данный проект стоимостью в 8 миллиардов долларов, по словам Ростовцева, был разработан в 2008 году, и вокруг него сразу же разгорелись нешуточные страсти. Канадская сторона полностью поддерживала план строительства нефтепровода, но со стороны США против этого выступили «зеленые», а также ряд конгрессменов.

Теперь же, когда Байден поставил точку в споре, сторонники «чистой энергии» празднуют победу десятилетней борьбы и рассчитывают, что новый президент обеспечит Небраску «зелеными» источниками энергии взамен «грязной нефти».

В то же время канадская сторона не скрывает разочарования и огорчения, несмотря на то, что Байден в своих предвыборных обещаниях заявлял, что прикроет проект Keystone XL.

Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Как заявил губернатор провинции Альберта Джейсон Кенни, на протяжении последних месяцев, пока в США продолжалась затянувшаяся избирательная кампания, переходная американская администрация отказывалась от встреч с представителями канадской стороны и обсуждать будущее нефтепровода.

«Друзья, знаете ли, так не поступают», — пожаловался он, отметив, что закрытие проекта в первый же день президентства Байдена стало оскорблением в адрес главного союзника и соседа США, а также ударом по канадской экономике.

Теперь власти канадской провинции призывают Оттаву ввести против США санкции. При этом они рассчитывают, что смогут вернуть вложенные в строительство нефтепровода деньги через суд.

По словам Александра Ростовцева, Канаду в ее переживаниях можно понять, ведь эта страна продает Америке до 80% добываемой на своих месторождениях нефти, а доставка сырья по трубопроводу является наиболее дешевой.

Нефтепровод Keystone XL должен был стать третьим трубопроводом, связывающим Канаду и США. При этом пятую часть бюджета провинции Альберта составляют поступления от нефтедобывающих компаний, поэтому огорчение ее властей понятно и объяснимо.

Также от закрытия проекта пострадала компания-подрядчик строительства TC Energy, которой теперь предстоит искать выход из сложившейся ситуации.

При этом автор напоминает, что Канада, развивая свою нефтедобывающую отрасль, остается при этом членом Парижского соглашения по климату и активно борется за экологию в других странах, что ставило ее в двусмысленное положение.

Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Теперь же Канаде, которая потеряла коммерчески выгодный проект, связанный с «загрязняющими природу ресурсами», остается только продолжать бороться за экологию, и это серьезно отразится на отношениях Оттавы и Вашингтона.

«Наблюдатели отмечают, что отмена строительства Keystone XL крайне выгодна для России. Несмотря на окончательно испорченные Трампом политические отношения, США вынуждены покупать большие объемы российской нефти марки URALS, поскольку из-за введенных санкций сами себя лишили альтернативных источников нефти из Венесуэлы, — отмечает при этом Ростовцев.

Закрытие проекта Keystone XL приведет к тому, что Штаты нарастят объемы покупаемой у России нефти.

При этом канадские власти лукавят, обвиняя Байдена в продолжении курса Трампа, так как мотивация нынешнего президента США и его предшественник в корне разная.

Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Трамп, обижая соседей и союзников, руководствовался принципом, что рабочие места и деньги должны оставаться в Америке. Байден же, сыграл на пользу одним «зеленым», лишив выгодного проекта не только Канаду, но и собственных граждан, ведь новый нефтепровод должен был обеспечить сырьем американские нефтеперерабатывающие заводы, да к тому же дал бы заработать на транзите нефти.

«Теперь США будут вынуждены покупать больше российской нефти, поскольку других выгодных предложений политиканы из Белого домика с Капитолием свою промышленность лишили. Лиха беда начало. Продолжай в том же духе, дедушка Джо!» — заключает Александр Ростовцев.

Напомним, в свой первый рабочий день на посту президента США Джо Байден подписал 17 указов, часть которых отменяла указы, подписанные его предшественником Дональдом Трампом. В частности, Байден восстановил членство США в Парижском соглашении по климату.

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