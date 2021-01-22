Удар Байдена по канадскому нефтепроводу сыграет на руку России

Одно из первых решений нового президента США Джо Байдена – отозвать лицензию на строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL – оказалось для многих полной неожиданностью.

Одно из первых решений нового президента США Джо Байдена – отозвать лицензию на строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL – оказалось для многих полной неожиданностью.

Об этом политолог Александр Ростовцев пишет в материале для издания «ПолитНавигатор».

Отзыв лицензии на строительство нефтепровода испортит американо-канадские отношения. Власти Канады шокированы подобным решением либерала Байдена, который, по их словам, продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, наносившего удары по экономическим интересам своего ближайшего соседа и союзника. Тем более, что это решение Байдена приведет к увеличению экспорта российской нефти в Штаты, а значит к увеличению российских прибылей.

После отзыва лицензии канадская провинция Альберта, которая в прошлом году вложила в проект более миллиарда долларов, «помахала ручкой» и своим инвестициям и будущим прибылям.

«Нефтепровод Keystone XL должен был перекачивать 850 тысяч баррелей канадской нефти в сутки, связывая нефтедобывающие районы Канады с трубопроводной сетью в штате Небраска. Часть нефти планировалось использовать внутри США, а часть направить к терминалам на берегу Мексиканского залива для экспорта», — напоминает автор материала.

Данный проект стоимостью в 8 миллиардов долларов, по словам Ростовцева, был разработан в 2008 году, и вокруг него сразу же разгорелись нешуточные страсти. Канадская сторона полностью поддерживала план строительства нефтепровода, но со стороны США против этого выступили «зеленые», а также ряд конгрессменов.

Теперь же, когда Байден поставил точку в споре, сторонники «чистой энергии» празднуют победу десятилетней борьбы и рассчитывают, что новый президент обеспечит Небраску «зелеными» источниками энергии взамен «грязной нефти».

В то же время канадская сторона не скрывает разочарования и огорчения, несмотря на то, что Байден в своих предвыборных обещаниях заявлял, что прикроет проект Keystone XL.

Как заявил губернатор провинции Альберта Джейсон Кенни, на протяжении последних месяцев, пока в США продолжалась затянувшаяся избирательная кампания, переходная американская администрация отказывалась от встреч с представителями канадской стороны и обсуждать будущее нефтепровода.

«Друзья, знаете ли, так не поступают», — пожаловался он, отметив, что закрытие проекта в первый же день президентства Байдена стало оскорблением в адрес главного союзника и соседа США, а также ударом по канадской экономике.

Теперь власти канадской провинции призывают Оттаву ввести против США санкции. При этом они рассчитывают, что смогут вернуть вложенные в строительство нефтепровода деньги через суд.

По словам Александра Ростовцева, Канаду в ее переживаниях можно понять, ведь эта страна продает Америке до 80% добываемой на своих месторождениях нефти, а доставка сырья по трубопроводу является наиболее дешевой.

Нефтепровод Keystone XL должен был стать третьим трубопроводом, связывающим Канаду и США. При этом пятую часть бюджета провинции Альберта составляют поступления от нефтедобывающих компаний, поэтому огорчение ее властей понятно и объяснимо.

Также от закрытия проекта пострадала компания-подрядчик строительства TC Energy, которой теперь предстоит искать выход из сложившейся ситуации.

При этом автор напоминает, что Канада, развивая свою нефтедобывающую отрасль, остается при этом членом Парижского соглашения по климату и активно борется за экологию в других странах, что ставило ее в двусмысленное положение.

Теперь же Канаде, которая потеряла коммерчески выгодный проект, связанный с «загрязняющими природу ресурсами», остается только продолжать бороться за экологию, и это серьезно отразится на отношениях Оттавы и Вашингтона.

«Наблюдатели отмечают, что отмена строительства Keystone XL крайне выгодна для России. Несмотря на окончательно испорченные Трампом политические отношения, США вынуждены покупать большие объемы российской нефти марки URALS, поскольку из-за введенных санкций сами себя лишили альтернативных источников нефти из Венесуэлы, — отмечает при этом Ростовцев.

Закрытие проекта Keystone XL приведет к тому, что Штаты нарастят объемы покупаемой у России нефти.

При этом канадские власти лукавят, обвиняя Байдена в продолжении курса Трампа, так как мотивация нынешнего президента США и его предшественник в корне разная.

Трамп, обижая соседей и союзников, руководствовался принципом, что рабочие места и деньги должны оставаться в Америке. Байден же, сыграл на пользу одним «зеленым», лишив выгодного проекта не только Канаду, но и собственных граждан, ведь новый нефтепровод должен был обеспечить сырьем американские нефтеперерабатывающие заводы, да к тому же дал бы заработать на транзите нефти.

«Теперь США будут вынуждены покупать больше российской нефти, поскольку других выгодных предложений политиканы из Белого домика с Капитолием свою промышленность лишили. Лиха беда начало. Продолжай в том же духе, дедушка Джо!» — заключает Александр Ростовцев.

Напомним, в свой первый рабочий день на посту президента США Джо Байден подписал 17 указов, часть которых отменяла указы, подписанные его предшественником Дональдом Трампом. В частности, Байден восстановил членство США в Парижском соглашении по климату.