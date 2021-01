«Нас предали». Как тысячи бойцов Нацгвардии США оказались на улице

Около 25 тысяч гвардейцев охраняли порядок во время инаугурации Джо Байдена. Однако добрую их часть попросили покинуть территорию Конгресса США.

В Вашингтоне солдат Национальной гвардии США выставили «за порог» капитолия. Тысячам военнослужащих пришлось несколько часов скитаться на улицах или крытых автостоянках в окрестностях американского Конгресса, передает газета Politico.

Гвардейцы вели неустанный контроль в ходе беспорядков 6 января в капитолии. Тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа ворвались на территорию одного из главных зданий страны, чтобы воспрепятствовать официальному утверждению итогов прошедших в стране выборов. На них с большим перевесом победил демократ Джо Байден, несмотря на то, что администрация Трампа неоднократно заявляла о массовых фальсификациях.

В результате столкновений погибли пять человек. После произошедшего Федеральное бюро расследований предупредило, что такого рода митинги могут пройти во всех 50 штатах в преддверии инаугурации новоиспеченного лидера США. Чтобы не допустить потенциальных угроз, в округ Колумбия со всех концов страны вызвали около 25 тысяч гвардейцев.

Само мероприятие прошло без эксцессов. Несколько акций протеста с неприятием нынешней власти прошли вне Вашингтона. Однако расквартированных солдат вынудили покинуть территорию капитолия на время.

«Нас предали»

Одно из подразделений Нацгвардии отдыхало в корпусе Сената имени политика-республиканца Эверетта Дирксена. Внезапно солдатам был отдан приказ покинуть здание. Как сообщил один из гвардейцев, их группа переехала на соседнюю крытую парковку.

На несколько часов пять тысяч бойцов лишились доступа в интернет, на всех имелась одна электрическая розетка и единственная ванная комната. К вечеру температура в Вашингтоне опустилась ниже 4 градусов по Цельсию.

Here’s a video from the parking garage where 5,000 members of the National Guard who were guarding the Capitol are being forced to stay. pic.twitter.com/bREUxt1tRi — Benny (@bennyjohnson) January 22, 2021

«Вчера десятки сенаторов и конгрессменов прошли по нашим рядам, фотографировались, пожали нам руки и поблагодарили за нашу службу. В течение 24 часов они перестали нас использовать и выгнали в угол гаража. Мы чувствуем себя невероятно преданными», — посетовал собеседник Politico.

По словам другого солдата, войскам Нацгвардии было приказано создать мобильные командные центры за пределами капитолия или в близлежащих отелях. Кроме того, им сказали прерываться на отдых в ходе 12-часовой смены «на улицах и стоянках».

Реакция общественности

На статью в Politico незамедлительно отреагировали ведущие законодатели двух партий. Например, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) выразил возмущение такой «ночевкой» солдат.

If this is true, it's outrageous. I will get to the bottom of this.https://t.co/CNBp055A91 — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021

«Если это правда, это возмутительно. Я докопаюсь до истины», — написал он в Twitter.

В свою очередь сенатор-республиканец Том Коттон (Арканзас) отметил, что комплекс капитолия закрыт для представителей общественности, а потому в нем достаточно места для отдыха войск.

Сенатор Тэмми Дакворт от штата Иллинойс, потерявшая обе ноги в бою, заявила, что проблему частично удалось разрешить и даже предложила занять ее офис:

«Только что сделала несколько звонков и была проинформирована о том, что полиция капитолия извинилась перед гвардейцами, и им будет разрешено вернуться в комплекс сегодня вечером. <...> Я просто не могу поверить в то, что этим бравым военнослужащим, к которым мы обратились для обеспечения защиты нашего капитолия и нашей конституции в последние две недели, могли бесцеремонно велеть освободить здание. Они могут использовать мой офис».

Update: Troops are now all out of the garage. Now I can go to bed. — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) January 22, 2021

Как сказала в последствии пресс-секретарь полиции капитолия Ева Малецки, департамент попросил сократить дежурство войск с 12 до 8 часов. Впрочем, на вопрос о том, почему гвардейцев попросили с территории Конгресса, Малецки не ответила.

Не объяснили причину и самим гвардейцам. Один из солдат предположил, что это могло быть связано с несоблюдением некоторыми масочного режима.

«У нас есть строгое указание, что маски следует носить всегда, если солдаты не едят и не пьют», — поспешил добавить боец.

Другой пояснил, что окончательного решения еще не принято, руководство пока только «делает все возможное, чтобы устроить отдых солдатам, которые все еще находятся на 12-часовой смене».

Однако повод для беспокойства все же есть. Военнослужащие опасаются, что находятся все вместе в тесных помещениях с ограниченным доступом в туалет. Дело в том, что более, чем у 100 гвардейцев выявлен коронавирус. Некоторые находятся на карантине в отелях.

We obtained these photos of National Guard troops packed in a parking garage on the Senate side of the Capitol. Huge Covid risk. pic.twitter.com/Od2Db02pm1 — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) January 22, 2021

Справка ПС

Войска Нацгвардии США расквартированы в каждом штате и подчиняются губернаторам и президенту. Будучи организованным резервом сухопутных войск Армии и ВВС страны, солдаты могут быть задействованы в чрезвычайных ситуациях, будь то ликвидация последствий стихийных бедствий или поддержание правопорядка.

По сообщению NBC, на настоящий момент в Вашингтоне находятся около 26 тыс. гвардейцев. В четверг, 21 января, они обеспечивали безопасность в столице. Около 15 тыс. из них готовились к скорой отправке домой.