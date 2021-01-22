Германия «приняла к сведению» резолюцию Европарламента по «СП-2»

В Берлине сообщили, что позиция страны по российскому газопроводу не поменялась.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия приняла во внимание резолюцию Европейского парламента (ЕП) по российскому газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») и ситуации с блогером Алексеем Навальным. К последним заявлениям канцлера Ангелы Меркель Берлин ничего добавлять не будет, отметил он.

«Канцлер вчера говорила на эту тему, добавить к этому нечего. Решение Европарламента мы приняли к сведению», — сообщил Зайберт.

Ранее Ангела Меркель говорила, что не одобряет экстерриториальные санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении «СП-2», так как такие средства «не в порядке вещей». По мнению канцлера, российский газопровод является сугубо экономическим проектом, поэтому его завершение не должно ставится под сомнение.

Справка ПС

21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали ужесточения экономических санкции против России и остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ носит сугубо рекомендательный характер.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.