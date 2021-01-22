Московский трамвай загорелся на полном ходу в Чертаново

Рано утром на Чертановской улице в Москве произошло возгорание крыши трамвая. Транспортное средство следовало в этот момент по маршруту № 1.

Рано утром на Чертановской улице в Москве произошло возгорание крыши трамвая. Транспортное средство следовало в этот момент по маршруту № 1.

Водитель трамвая вовремя заметил огонь и экстренно эвакуировал пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

После того, как москвичи покинули салон, трамвай потушили. В результате возгорания пассажирского транспорта на юге столицы никто не пострадал. Несмотря на то, что огонь был ликвидирован оперативно, график движения трамваев на линии был сбит.

"Стоят в обе стороны, из центра вообще без света. Народ, проверяйте, если думаете ехать", — советовали жители района в социальных сетях.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара, выясняются все обстоятельства и детали происшествия.