РЭО и власти Кировской области обсудили вопрос вывоза ТКО

План устранения стихийных свалок в Кировской области обсудили власти региона и замдиректора по региональному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

План устранения стихийных свалок в Кировской области обсудили власти региона и замдиректора по региональному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

Сергей Королев провел осмотр нескольких десятков площадок с мусорными контейнерами. Как отметил заместитель директора по региональному развитию ППК РЭО, в Кировской области не наблюдается мусорного коллапса. Часть площадок для мусора полностью забита, а часть выглядит аккуратно.

Образование стихийных свалок возникло из-за отсутствия необходимой для уборки специальной техники, подчеркнул он. Как передает телеканал "360", это также связано со сменой транспортной компании. Реализация плана по решению имеющихся проблем будет производиться в рамках стратегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ и "Российского экологического оператора".