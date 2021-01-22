Историк заявил, что попытки импичмента Байдена вытекают из внутренней политики США

Попытки импичмента главы США Джо Байдена вытекают из внутренней политики государства, заявил доктор исторических наук Борис Шмелев.

Попытки импичмента главы США Джо Байдена вытекают из внутренней политики государства, заявил доктор исторических наук Борис Шмелев.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин ранее внесла документы об импичменте президента Байдена в Конгресс США.

"Резолюция об импичменте Байдену не является неожиданной: республиканцы об этом говорили. Борьба между двумя частями американского истеблишмента, обусловленная различием интересов, не ушла вместе с Трампом из Вашингтона", — подчеркнул Шмелев.

Помимо этого историк добавил, что также имеет место и партийный ответ. По его словам, демократы в 2017 году инициировали импичмент Трампу на пустом месте, не доказав наличие у него связей с Москвой. Шмелев подчеркнул, что в случае с Байденом его связи с Украиной очевидны всем, пишет "Экономика сегодня".