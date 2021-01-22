Глава ЦАР заявил о введении режима ЧП в стране из-за действий боевиков

Глава Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера ввел на всей территории страны чрезвычайное положение на 15 дней, заявил пресс-секретарь президента Альберт Моклем.

Глава Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера ввел на всей территории страны чрезвычайное положение на 15 дней, заявил пресс-секретарь президента Альберт Моклем.

По информации Федерального агентства новостей, такие меры необходимы для того, чтобы позволить правительству и армии (FACA) завершить операцию против боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC).

"После нападений, которые мы пережили 13 января, было объявлено чрезвычайное положение, чтобы позволить службам обороны, безопасности, полиции и жандармерии производить аресты в рамках расследований в чрезвычайных ситуациях, не запрашивая разрешения у государственного прокурора. Если через несколько часов возникнет необходимость освободить человека, это будет сделано", — утверждает Альберт Моклем.

Напомним, в декабре 2020 года, незадолго до выборов в ЦАР, в регионе активизировались вооруженные группировки — в настоящее время продолжаются нападения боевиков на населенные пункты внутри страны. В состав вышеупомянутой "Коалиции" входят местные террористы, наемные убийцы и выходцы запрещенных в России террористических группировок "Боко Харам", "Исламского государства в Западной Африке" и "Аль-Каиды".