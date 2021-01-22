Безусловное продление. Команда Байдена готова договариваться по СНВ-3

Новая администрация США хочет продлить важнейший договор на пять лет.

Администрация нового президента США готова обсудить с Россией продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. 21 января об этом написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. А 22 января, на пресс-конференции в Белом доме, информацию подтвердила пресс-секретарь Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления СНВ-3 на пять лет, как это разрешено [условиями] договора. Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] СНВ-3 [договором,] отвечающим интересам национальной безопасности США», — сказала представительница Белого дома.

При этом источники WP сообщают, что полностью «перезагружать» отношения между Москвой и Вашингтоном Байден не планирует. Глава Белого дома даже поручил специальным службам разузнать подробности «безрассудных и агрессивных действий» со стороны РФ за последнее время.

Вряд ли в Кремле оценили подобные поручения нового американского лидера, однако желание продлить СНВ-3 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поприветствовал:

«Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые ещё предстоит изучить».

Представитель Кремля не зря упомянул о «деталях этого предложения». Дело в том, что Соединенные Штаты уже изъявляли желание продлить СНВ-3 в 2020 году, однако вместе с этим команда Дональда Трампа выдвинула несколько специальных условий: создание строго механизма верификации в соглашении, распространение его на все ядерные боеголовки и участие Китая наравне с США и РФ.

В Москве с такими требованиями не согласились. Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание, что условия Белого дома «не отвечают представлению России о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности». Новая администрация Белого дома никаких требований пока не выдвигала. После заявления Джен Псаки глава МИД Австрии Александер Шалленберг поспешил объявить, что Вена готова предоставить площадку для переговоров между странами по продлению СНВ-3.

Несмотря на то, что риторика Джо Байдена в отношении России сильно разнится с выпадами Дональда Трампа (демократ в открытую называл Москву «главным противником» Вашингтона), его отношение к СНВ-3 более конструктивное. В 2010 году договор подписывали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, при котором должность вице-президента занимал как раз Байден.

Можно предположить, что демократ сохранил стремление своего начальника договориться с Россией по СНВ-3, а значит будет готов продлить срок действия договора без дополнительных условий, считает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Если новых требований не будет, соглашение между странами не заставит себя долго ждать.

«В договоре есть опция, по сути, полуавтоматического продления как раз на пять лет в случае, если стороны не изъявят противоположное желание. То есть, если договор не дополнять, технически его продлить будет достаточно просто и быстро. Понятно, что встреча и подпись документов тоже занимает время, но это лишь дело техники. Подход Байдена отличается от подхода Трампа. На данный момент я не слышал, чтобы кто-то из команды Байдена озвучивал какие-то новые условия к СНВ-3. Поэтому я такую вероятность [продления СНВ-3] оцениваю положительно», — обратил внимание специалист.

В деле о продлении важного для безопасности всего мира документа есть еще один нюанс: до 5 февраля 2021 года (когда закончится срок действия договора) только что вступивший в должность Байден вряд ли успеет окончательно сформировать свою команду. А работать над СНВ-3 должны именно высокопоставленные чиновники из окружения президента. Впрочем, даже если стороны не уложатся в намеченный срок, договор точно продлят в самом ближайшем будущем, уверен Топорнин.

Справка ПС

Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США контролирует два крупнейших атомных арсенала в мире. СНВ-3 можно продлить с согласия обоих участников. Дональд Трамп заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США, однако Пекин отверг идею американского президента.

В соответствии с договором СНВ-3 суммарное количество таких вооружений не должно превышать 700 баллистических ракет подводных лодок, развернутых межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков. Боезарядов на них должно быть не больше 1 550.