Золотарев рассказал о незавидной роли Украины в планах США

Украинский президент Владимир Зеленский правильно повел себя во время избирательной кампании в США, дистанцировавшись и не совершив фатальных ошибок, как это сделал его предшественник – Петр Порошенко перед выборами 2016 года.

Украинский президент Владимир Зеленский правильно повел себя во время избирательной кампании в США, дистанцировавшись и не совершив фатальных ошибок, как это сделал его предшественник – Петр Порошенко перед выборами 2016 года.

По мнению украинского политолога, руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, команда нового президента США Джо Байдена будет настраиваться на работу с той украинской администрацией, которая уже есть.

Американцам не важны персоналии, их интересует функция Украины как страны, способной сдерживать Россию в Европе. Поэтому новая американская администрация продолжить работать с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой.

«Акцент на то, что… Россию надо сдерживать в Европе, а инструментом сдерживания — то ли затычкой в бочке, то ли тампаксом — будет Украина… Команда Байдена — и они прямо об этом говорят — будет уходить от момента конфронтации с Россией, используя Украину как инструмент сдерживания России», — объяснил Золотарев в комментарии изданию «Украина.ру».

Тем более, добавил эксперт, что Зеленский правильно повел себя во время предвыборной гонки в США. Он не стал складывать все яйца в одну корзину, как в свое время сделал Порошенко, поставив на Хиллари Клинтон, и настроив тем самым против себя Трампа. Зеленский воспользовался тем, что Украину в США поддерживают обе партии – и Республиканская, и Демократическая.

«Это была правильная линия, потому что ничего реально он не сделал бы, но большие неприятности себе нажил бы», — считает Золотарев.

Поэтому теперь, вернувшиеся в Белый дом демократы будут настраиваться на работу с теми украинскими политиками, которые уже находятся у власти в Киеве, несмотря на то, что «это не их люди». Но американцы будут работать с теми, кто есть, лишь бы Украина продолжала оставаться «прокладкой» между Россией и Европой, заключил аналитик.