Говядина убила пожилую пассажирку на борту самолета

Пенсионерка из Великобритании трагически погибла на борту самолета авиакомпании Emirates. Женщина подавилась говяжьей котлетой и скончалась в пассажирском кресле.

Пенсионерка из Великобритании трагически погибла на борту самолета авиакомпании Emirates. Женщина подавилась говяжьей котлетой и скончалась в пассажирском кресле.

Трагедия произошла во время перелета из Мельбурна в Манчестер. Пожилая женщина три недели отдыхала на другом конце света, ничто не предвещало беды. Во время обеда пенсионерка не смогла проглотить кусок говядины и начала задыхаться.

Стюардесса пыталась оказать ей первую помощь, принесла воды и пыталась похлопать женщину по спине. Было слишком поздно. На борту в момент ЧП оказался врач, но и он не сумел спасти 75-летнюю женщину. Позднее в суде случившееся расценили как несчастный случай.