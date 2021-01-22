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14:58   22 Января 2021
Происшествия

Говядина убила пожилую пассажирку на борту самолета

Говядина убила пожилую пассажирку на борту самолета

Пенсионерка из Великобритании трагически погибла на борту самолета авиакомпании Emirates. Женщина подавилась говяжьей котлетой и скончалась в пассажирском кресле.

Трагедия произошла во время перелета из Мельбурна в Манчестер. Пожилая женщина три недели отдыхала на другом конце света, ничто не предвещало беды. Во время обеда пенсионерка не смогла проглотить кусок говядины и начала задыхаться.

Стюардесса пыталась оказать ей первую помощь, принесла воды и пыталась похлопать женщину по спине. Было слишком поздно. На борту в момент ЧП оказался врач, но и он не сумел спасти 75-летнюю женщину. Позднее в суде случившееся расценили как несчастный случай.

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#самолет #смерть #говядина

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