Экс-глава Украины Кравчук признался, что хотел бы лично посетить Крым

Бывший президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о желании посетить Крым.

Бывший президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о желании посетить Крым.

По его словам, он хотел бы лично оценить положение дел на Крымском полуострове, однако сейчас он крайне редко путешествует. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности поездки в Крым.

Украинский политик отметил, что не рассчитывает на "большое удовольствие" от поездки, если принять во внимание ситуацию, складывающуюся на полуострове.

"Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — сказал он.

Ранее Кравчук спрогнозировал усиление санкционного давления на Россию из-за ситуации в Донбассе. По его словам, Москва не должна думать, что ей все простят, сообщил телеканал "360".