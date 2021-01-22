Япония отказалась ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия

Япония не планирует присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вместо этого был предложен альтернативный вариант.

Япония не планирует присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вместо этого был предложен альтернативный вариант.

ДЗЯО вступает в силу с 22 января 2021 года. Его ратифицировали 50 государств. Однако Токио не заинтересован в присоединении к этой группе. Об этом заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга. Он выразил уверенность в том, что лучшим решением является реальное продвижение по сокращению ядерных вооружений в мире.

В 2018 году государства "ядерного клуба" (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) отказались подписывать договор. В совместном заявлении они выразили уверенность в том, что соглашение провоцирует разногласия. Представители стран сообщили, что в случае подписания дальнейший прогресс в области ядерного разоружения будет только затруднен.