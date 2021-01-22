Прилепин назвал необходимое условие для успешного существования России
Писатель, публицист и лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что в России необходимо создать влиятельный «левый» политический блок. В этой связи партия «Справедливая Россия — За правду» может стать первым шагом на пути к этой цели.
По словам Прилепина, страна нуждается в «жесткой "левой" компоненте».
«В команде, способной настраивать социалистические механизмы в экономике. Настаивать на их необходимости. Навязывать их буржуазному истеблишменту», — передает его слова пресс-служба партии «За правду».
В таких условиях объединение партии Прилепина со «Справедливой Россией» Сергея Миронова и «Патриотами России» Геннадия Семигина становится как никогда актуальным.
«Но сначала нужна сильная левая политическая партия. Для по настоящему влиятельной партии – нужно широкое объединение. И начинать объединение необходимо прямо сейчас», — подчеркнул писатель.
Ранее Миронов заявил, что переговоры об объединении трех политических сил шли на протяжении последних двух лет. Манифест лидеры планируют подписать в четверг, 28 января.