Прилепин назвал необходимое условие для успешного существования России

По словам писателя, страна нуждается в таком «левом» политическом объединении, которое бы смогло настроить социалистические механизмы в экономике.

Писатель, публицист и лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что в России необходимо создать влиятельный «левый» политический блок. В этой связи партия «Справедливая Россия — За правду» может стать первым шагом на пути к этой цели.

По словам Прилепина, страна нуждается в «жесткой "левой" компоненте».

«В команде, способной настраивать социалистические механизмы в экономике. Настаивать на их необходимости. Навязывать их буржуазному истеблишменту», — передает его слова пресс-служба партии «За правду».

В таких условиях объединение партии Прилепина со «Справедливой Россией» Сергея Миронова и «Патриотами России» Геннадия Семигина становится как никогда актуальным.

«Но сначала нужна сильная левая политическая партия. Для по настоящему влиятельной партии – нужно широкое объединение. И начинать объединение необходимо прямо сейчас», — подчеркнул писатель.

Ранее Миронов заявил, что переговоры об объединении трех политических сил шли на протяжении последних двух лет. Манифест лидеры планируют подписать в четверг, 28 января.