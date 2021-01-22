Политолог объяснил желание США надавить на Коломойского
Новая американская администрация скорее всего продолжит наращивать давление на украинского олигарха Игоря Коломойского, так как он представляет собой удобную фигуру для продвижения идеи США о необходимости деолигархизации Украины.
Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал украинский эксперт, сотрудник Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.
При этом, эксперт отмечает, что реальная проблема заключается не в самом Коломойском.
« Коломойский — это удобная фигура, чтобы использовать тот негатив, который с ним связан, чтобы продвигать идею деолигархизации», — считает Попов.
Любая администрация США будет заинтересована в том, чтобы изъять у украинских олигархов излишки активов, лишив их таким образом монопольного влияния в тех или иных областях. При этом изъятые излишки заберут себе транснациональные корпорации, подчеркивает эксперт
Реальная проблема Украины заключается в ее тупиковых экономическом и политическом курсах. Но американцев такое положение дел устраивает.
«Чтобы (украинцы) об этом не думали, американцы должны выдвигать на передний план другие проблемы. Например, коррупцию и олигархию», — заключил Алексей Попов.
Напомним, ранее глава украинского аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев также высказал мнение, что Вашингтон продолжит давить на украинские власти с целью выдачи олигарха Игоря Коломойского в США, где его подозревают в отмывании денег.
Но президент Украины Владимир Зеленский, по мнению аналитика, на это давление не поддастся, потому что в случае опасности для себя Коломойский, может устроить на Украине «тектонические сдвиги».