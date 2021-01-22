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13:58   22 Января 2021
Общество

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток за призывы выйти на несанкционированную акцию.

Постановление об аресте вынес Савеловский суд Москвы. Ярмыш была признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация акции без подачи уведомления".

Ярмыш, а также другие сотрудники признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь и Георгий Албуров были задержаны вечером 21 января.

О недопустимости участия в незаконной акции, на которую призывают выходить соратники Навального, ранее предупредили в прокуратуре и МВД Москвы.

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#навальный #митинги #ярмыш

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