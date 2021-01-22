В Совфеде рассказали, как быстро РФ и США смогут решить вопрос о продлении СНВ-3

Военные аналитики оценили перспективы предложения Вашингтона относительно продления СНВ-3.

Военные аналитики оценили перспективы предложения Вашингтона относительно продления СНВ-3.

Алексей Леонков в комментарии телеканалу "360" заявил, что в первую очередь необходимо понять, что именно предлагает администрация Байдена: автоматическое продление существующего договора или нечто другое, что может содержать пункты, неприемлемые для российской стороны. В этом контексте прежде всего имеются в виду новые виды российского вооружения, которым американцы не могут создать альтернативу. Леонков предположил, что Америка захочет увидеть в договоре требования запретить это оружие либо его существенно сократить.

"Если бы этот договор был продлен, то можно было говорить о некой стабильности. Не стоит забывать, что американцы, их ядерные арсеналы объединены под общее управление с ядерными арсеналами Великобритании и Франции. В договоре СНВ-3 учитывают только американский и российский арсеналы", — утверждает он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов придерживается несколько иной точки зрения, отмечая, что для решения судьбы СНВ-3 достаточно суток, если все стороны этого хотят — Москва свою позицию уже высказала.

"Для выработки решения по продлению, в принципе, достаточно и суток, если все стороны этого хотят. Путин предложил продлить автоматически все то, что было, ровно на год и в рамках этого провести все необходимые консультации и переговоры. Американцы тогда нам отказали, держали паузу. Сменилась администрация. Байден, который имеет огромный опыт международной деятельности, он изначально был уверен, что СНВ — та договоренность, которая важна и России, и Америке", — заключил Климов.

Он добавил, что продление СНВ-3 — это действие в интересах всего мира, и решение Байдена вовсе "не подарок России".