Умерла исполнительница роли Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых"

Хорватская актриса и вокалистка Мира Фурлан умерла на 66-м году жизни. Эту информацию подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Стражински, некогда работавший со звездой.

Хорватская актриса и вокалистка Мира Фурлан умерла на 66-м году жизни. Эту информацию подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Стражински, некогда работавший со звездой.

Режиссер не назвал точную причину смерти Фурлан в своем микроблоге Twitter. Он лишь упомянул болезнь актрисы, из-за которой ее состояние здоровья постепенно ухудшалось.

Мира Фурлан работала с режиссерами Эмиром Кустурицей и Раде Шербеджией, играла в театрах Лос-Анджелеса и на протяжении четырех сезонов исполняла роль Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых". У актрисы остался 22-летний сын Марко Лав Гайич