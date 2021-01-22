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13:44   22 Января 2021
Общество

Умерла исполнительница роли Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых"

Умерла исполнительница роли Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых"

Хорватская актриса и вокалистка Мира Фурлан умерла на 66-м году жизни. Эту информацию подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Стражински, некогда работавший со звездой.

Режиссер не назвал точную причину смерти Фурлан в своем микроблоге Twitter. Он лишь упомянул болезнь актрисы, из-за которой ее состояние здоровья постепенно ухудшалось.

Мира Фурлан работала с режиссерами Эмиром Кустурицей и Раде Шербеджией, играла в театрах Лос-Анджелеса и на протяжении четырех сезонов исполняла роль Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых". У актрисы остался 22-летний сын Марко Лав Гайич

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