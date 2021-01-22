Глава Евросовета обсудил с Путиным ряд вопросов

Телефонный разговор между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным затронул несколько тем, связанных с политикой и борьбой с пандемией COVID-19.

Телефонный разговор между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным затронул несколько тем, связанных с политикой и борьбой с пандемией COVID-19.

Арест блогера Алексея Навального и позиция Евросоюза по этому поводу были обсуждены в телефонном разговоре председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники также отметили важность взаимодействия всех стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Мишель и Путин подчеркнули необходимость укрепления глобального мира и безопасности. Отдельно глава Евросоюза сообщил, что в марте на саммите ЕС будет поднят вопрос об отношении Европы с Россией.