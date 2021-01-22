Байден отказался от кнопки подачи колы в Овальном кабинете

Американские журналисты заметили, как президент США Джо Байден изменил Овальный кабинет Белого дома после прихода к власти.

Американские журналисты заметили, как президент США Джо Байден изменил Овальный кабинет Белого дома после прихода к власти.

По словам сотрудника одного из информационных агентств, кнопка для вызова официанта с диетической колой пропала с президентского стола после ухода Дональда Трампа. Он также вспомнил, как был удивлен фактом подачи колы в ходе интервью с республиканцем в 2019 году.

Джо Байден также принял решение о смене кресла. Его предшественник предпочитал красновато-коричневую кожу. Демократу же больше по душе пришлась темно-коричневая отделка. Кроме того, на стене напротив стола Байдена появился коллаж из портретов других американских лидеров.

Ранее стало известно, что Байден принял решение о необходимости пролонгации договора СНВ-3 с Россией. В Пентагоне считают, что это поспособствует укреплению национальной обороны, сообщил телеканал "360".