"Новая светлая глава": первая леди США обратилась к американскому народу

Первая леди США Джилл Байден выступила с обращением к нации и призвала американский народ объединиться.

Первая леди США Джилл Байден выступила с обращением к нации и призвала американский народ объединиться.

Первая леди США обратилась к американцам после инаугурации ее мужа. Речь Джилл Байден опубликовал телеканал ABC News в Twitter. Байден назвала день, когда ее супруг стал 46-м президентом Соединенных Штатов, "новой светлой главой" в истории страны.

Первая леди также поблагодарила военнослужащих, обеспечивших безопасность во время инаугурации, и призвала американский народ объединиться.

Бывший президент Дональд Трамп на церемонии так и не появился, тем самым нарушив 150-летнюю традицию. Экс-президент уехал из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде за несколько часов до торжественного мероприятия.