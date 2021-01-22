Хватит жить по чужим лекалам. Миронов назвал причину объединения с другими партиями

«Справедливая Россия» Миронова решила объединиться с двумя партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, зачем решил объединиться с двумя другими политическими силами — «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. По его словам, такое объединение «необходимо нашей стране».

«Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму. Но не это главное. Главное — изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», — передает слова политика пресс-служба партии «За правду».

Ранее стала известна дата официального подписания манифеста новой партии. Сообщается, что мероприятие пройдет в четверг, 28 января, в московском Государственном центральном музее современной истории России в 12:00. В документе будут закреплены идеология партии, основные планы и задачи, а также шаги по реализации.

По словам секретаря партии «За правду» Николая Новичкова, руководить новой политической силой будет триумвират. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня».