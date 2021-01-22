Всевидящее око разведки. Названы преимущества новейшего комплекса «Пенициллин»

Этот комплекс артиллерийской разведки может заставить противника понервничать, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

На вооружение российской армии поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». За разработку отвечал научно-исследовательский институт «Вектор», входящий в концерн радиостроения «Вега». Испытания комплекса завершились в декабре 2018 года, а западные СМИ нарекли его «передовым решением для уничтожения больших пушек».

Чуткий слух

Артиллерийская разведка необходима для того, чтобы понять, какие области в зоне противника больше всего подходят для удара артиллерии или атаки тактическими ракетами. В 2018 году на выставке «Армия-2018» Ростех представил новейший комплекс «Пенициллин», который авторы консервативного издания The National Interest (NI) назвали настоящей революцией в области артиллерийской разведки.

«У России появится новый способ уничтожить "большие пушки" любой армии. <…> Эта система, получившая название "Пенициллин", произведет революцию в артиллерийской разведке точно так же, как ее тезка произвел революцию в области медицины», — написали эксперты NI.

Чтобы понять, в чем «революционность» российского разведывательного комплекса, нужно рассмотреть принцип работы таких систем. Когда на поле боя задействованы американские TSQ-51 или норвежские ARTHUR (Artillery Hunting Radar), они используют радиолокационную технологию и отслеживают все снаряды, входящие в их зону действия. Это позволяет нарисовать их траекторию и рассчитать скорость полета.

Существующие комплексы артиллерийской разведки обнаруживают крупные снаряды и даже беспилотники (БПЛА), но они в упор не замечают более мелкие объекты, к примеру, минометные снаряды. Российский «Пенициллин» обладает куда более лучшим «зрением». Эта система использует четыре акустико-тепловых звуковых локатора 1В76 и современный оптико-электронный модуль. Последний обрабатывает не только стандартные параметры, но и шум, издаваемый снарядом, а также тепловое излучение в зоне выстрела.

Разработчики «Пенициллин» утверждают, что совместная работа всех систем комплекса позволяет обнаружить цель в радиусе 25 километров за пять секунд. Артиллерийская разведка сработает таким образом, что можно будет понять, из какой точки вели огонь. Новейшая разработка полностью автоматизирована для того, чтобы «исключить человеческий фактор». По заявлениям инженеров Ростеха, «Пенициллин» способен за несколько километров отследить даже «хлопнувшую дверь».

Невидимый разведчик

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин обратил внимание, что во время работы «Пенициллин» остается невидим для приборов условного противника. Впрочем, в «революционности» новейшего комплекса артиллерийской разведки военный эксперт усомнился. Западных аналогов у российской разработки нет, но без поддержки основных орудий «Пенициллин» бесполезен, объяснил специалист.

«Комплекс действительно очень хороший, но говорить о том, что это революция в артиллерийской разведке я бы не стал. "Пенициллин" объединяет в себе и звуковую, и тепловую разведку, точно определяет координаты цели. Но нужно понимать, что разведка без орудий – это лишь часть разведывательно-ударной системы, а не вся система. Сам комплекс никакого излучения не дает, а лишь принимает сигналы, которые исходят от вражеских радиолокационных станций. Он определяет их координаты и дает наводку артиллеристам», — рассказал Литовкин.

«Пенициллин» должен работать в связке с артиллерией, чтобы та оперативно реагировала на угрозы, которые находит разведывательный комплекс. Составить ему компанию на поле боя могут, к примеру, 203-миллиметровая самоходная пушка «Пион» или ее модификация «Малка». Системы залпового огня БМ-30 «Смерч», которые с 1987 года до сих пор считаются самой мощной реактивной артиллерией в мире, также может успешно «обрабатывать» цели, которые находит «Пенициллин».

Разработчики из «Веги» также заявили, что российский комплекс артиллерийской разведки будет эффективно работать даже в условиях экстремальных температур (от -40 до +50 градусов Цельсия).