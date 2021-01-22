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12:41   22 Января 2021
Политика

Песков прокомментировал реакцию Кремля на фильм про "дворец Путина"

Песков прокомментировал реакцию Кремля на фильм про "дворец Путина"

Кремль прокомментировал выход нового фильма про "дворец Путина". Мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения ко «дворцу», о котором рассказывают в фильме. Об этом официальный представитель Кремля заявил на брифинге с журналистами.

"Вся эта компиляция — хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров. Путину объект не принадлежит, и там он не бывает. Кому он принадлежит — это абсолютно не моя забота", — отметил Песков.

Песков отметил, что в России большое количество бизнесменов, которые могут строить любые объекты и ассоциировать "дворец" именно с президентом — вранье.

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#путин #песков #фильм

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