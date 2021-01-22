Песков прокомментировал реакцию Кремля на фильм про "дворец Путина"

Кремль прокомментировал выход нового фильма про "дворец Путина". Мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал выход нового фильма про "дворец Путина". Мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения ко «дворцу», о котором рассказывают в фильме. Об этом официальный представитель Кремля заявил на брифинге с журналистами.

"Вся эта компиляция — хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров. Путину объект не принадлежит, и там он не бывает. Кому он принадлежит — это абсолютно не моя забота", — отметил Песков.

Песков отметил, что в России большое количество бизнесменов, которые могут строить любые объекты и ассоциировать "дворец" именно с президентом — вранье.