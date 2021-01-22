12:41 22 Января 2021Политика
Кремль предупредил студентов вузов о последствиях участия в незаконных митингах
Участие в несанкционированных митингах может привести к последствиям в зависимости от политики вуза. Такое заявление сделали в Кремле.
Участие в несанкционированных митингах может привести к последствиям в зависимости от политики вуза. Такое заявление сделали в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил учащихся вузов о последствиях незаконных акций 23 января. По его словам, участие в протестах — личное дело каждого студента. Однако необходимо учитывать политику вуза. Представитель Кремля подчеркнул, что призывы к незаконным акциям недопустимы.