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12:41   22 Января 2021
Политика

Кремль предупредил студентов вузов о последствиях участия в незаконных митингах

Кремль предупредил студентов вузов о последствиях участия в незаконных митингах

Участие в несанкционированных митингах может привести к последствиям в зависимости от политики вуза. Такое заявление сделали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил учащихся вузов о последствиях незаконных акций 23 января. По его словам, участие в протестах — личное дело каждого студента. Однако необходимо учитывать политику вуза. Представитель Кремля подчеркнул, что призывы к незаконным акциям недопустимы.

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