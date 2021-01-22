Кремль поприветствовал позицию США о продлении СНВ-3

В Кремле прокомментировали предложение администрации Джо Байдена продлить срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В Кремле прокомментировали предложение администрации Джо Байдена продлить срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует политическую волю США по продлению СНВ-3, но все зависит от деталей этого предложения.

"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить", — резюмировал он.

Ранее в Белом доме подтвердили намерения добиваться продления СНВ-3 сроком на пять лет. Напомним, действие договора истекает в начале февраля 2021 года.