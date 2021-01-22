Защищавший Байдена вертолет разбился в штате Нью-Йорк

Вертолет UH-60 Нацгвардии США, который обеспечивал безопасность инаугурации президента Джо Байдена, потерпел крушение в штате Нью-Йорк.

Вертолет UH-60 Нацгвардии США, который обеспечивал безопасность инаугурации президента Джо Байдена, потерпел крушение в штате Нью-Йорк.

Авиакатастрофа произошла спустя несколько часов после официальной церемонии вступления Байдена в должность. Об инциденте сообщили местные СМИ.