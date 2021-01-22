Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:34   22 Января 2021
Происшествия

Защищавший Байдена вертолет разбился в штате Нью-Йорк

Защищавший Байдена вертолет разбился в штате Нью-Йорк

Вертолет UH-60 Нацгвардии США, который обеспечивал безопасность инаугурации президента Джо Байдена, потерпел крушение в штате Нью-Йорк.

Авиакатастрофа произошла спустя несколько часов после официальной церемонии вступления Байдена в должность. Об инциденте сообщили местные СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #разбился вертолет #нацгвардия сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров