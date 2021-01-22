"Выселенных" из Капитолия на парковку бойцов Нацгвардии США вернули обратно

Военнослужащие Нацгвардии США вернулись в Капитолий после жалоб на переселение в гараж. В новом пристанище для бойцов была только одна розетка и туалет с двумя кабинками.

Военнослужащие Нацгвардии США вернулись в Капитолий после жалоб на переселение в гараж. В новом пристанище для бойцов была только одна розетка и туалет с двумя кабинками.

Полицейские, охраняющие Капитолий, извинились перед военнослужащими за вынужденную ночевку в гараже. Около пяти тысяч бойцов Нацгвардии были переброшены в столицу США ко дню инаугурации президента Джо Байдена. Однако из-за нехватки мест в здании конгресса их переселили в ближайший гараж, пишет РИА Новости.

На парковке для пяти тысяч военнослужащих была лишь одна розетка и две туалетные кабинки. После жалоб на ненадлежащие условия размещения бойцов Нацгвардии вновь вернули в Капитолий.