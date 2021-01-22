В РФ завершили модернизацию сложнейшего элемента отечественной системы ПРО

Самый сложный элемент российской системы ПРО многофункциональная РЛС "Дон-2Н" завершил модернизацию и готовится к испытаниям.

Самый сложный элемент российской системы ПРО многофункциональная РЛС "Дон-2Н" завершил модернизацию и готовится к испытаниям.

Производительность вычислительной системы в рамках проведения работ по усовершенствованию центрального элемента выросла на четыре порядка, во столько же уменьшился ее размер.

"Завершается модернизация приемной и передающей частей РЛС "Дон-2Н", продолжается монтаж и наладка нового оборудования. Завершены работы по изготовлению и монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта", — поясняет командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

Известно, что командный пункт работает на новой вычислительной системе "Эльбрус-90С" с производительностью порядка 100 миллиардов операций в секунду. По итогам модернизации площадь, занимаемая аппаратурой, сократится в четыре раза — раньше она занимала целый этаж. Потребление мощности также сократиться, но в 40 раз.

"Благодаря значительному уменьшению числа блоков и ячеек существенно улучшатся надежность и ремонтопригодность комплекса. За счет многократного резервирования снизится время на восстановление боеготовности "Эльбрус-90С", — заключил генерал.

Также сообщается об усовершенствовании стартовых позиций противоракет.