Профессор из Китая назвал Москву и Пекин главной угрозой для Америки

Профессор Шаньдунского университета назвал основных соперников США на мировой арене. Цзя Вэньшань пояснил, почему, по его мнению, Россия и Китай остаются главной угрозой.

Профессор Шаньдунского университета назвал основных соперников США на мировой арене. Цзя Вэньшань пояснил, почему, по его мнению, Россия и Китай остаются главной угрозой.

Цзя Вэньшань уверен, что Россия и Китай являются главной угрозой для США, даже несмотря на то, какая партия будет у власти.

"Республиканская партия хочет сохранить свою прежнюю позицию и считает Китай самой большой угрозой, в то время как Демократическая партия в качестве наибольшей угрозы хочет позиционировать Россию, поэтому обе стороны могут расходиться во мнениях", — заявил Цзя Вэньшань в интервью РИА Новости.

Также профессор отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит, поскольку Байдену важно сосредоточиться на решении собственных проблем.

«..судя по речи Байдена на церемонии инаугурации, внутренние дела будут его главным приоритетом, а дипломатия – второстепенным", — считает Цзя Вэньшань.

Профессор уверен, что новому президенту потребуется немало времени, чтобы восстановить порядок в стране, из-за которого возник внутренний раскол и упадок экономики.

"Некоторые люди в США советуют Байдену не торопиться проводить встречу с руководством Китая, а подождать, пока США восстановят порядок и силы, это для Вашингтона более выгодно", — уточнил Цзя Вэньшань.

Эксперт уверен, что для китайской стороны также будет выгодно, если Правительство США сосредоточится на решении собственных проблем.