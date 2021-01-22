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12:12   22 Января 2021
Происшествия

Москвичей призвали не принимать участие в несанкционированных митингах

Москвичей призвали не принимать участие в несанкционированных митингах

Москвичей призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. С таким заявлением выступили в ГУ МВД столицы.

Полиция Москвы предупреждает об ответственности, грозящей за участие в несанкционированных акциях, которые могут пройти в России 23 января.

Ранее за призыв к митингам была задержана юрист ФБК (иноагент в России) Любовь Соболь. Она призывала россиян присоединиться к противоправным митингам в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. О задержании юристки стало известно благодаря публикации ее адвоката Владимира Воронина в соцсети.

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#полиция #запрет #митинги

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