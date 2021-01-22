12:12 22 Января 2021Происшествия
Москвичей призвали не принимать участие в несанкционированных митингах
Москвичей призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. С таким заявлением выступили в ГУ МВД столицы.
Москвичей призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. С таким заявлением выступили в ГУ МВД столицы.
Полиция Москвы предупреждает об ответственности, грозящей за участие в несанкционированных акциях, которые могут пройти в России 23 января.
Ранее за призыв к митингам была задержана юрист ФБК (иноагент в России) Любовь Соболь. Она призывала россиян присоединиться к противоправным митингам в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. О задержании юристки стало известно благодаря публикации ее адвоката Владимира Воронина в соцсети.