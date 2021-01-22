Москвичей призвали не принимать участие в несанкционированных митингах

Москвичей призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. С таким заявлением выступили в ГУ МВД столицы.

Москвичей призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. С таким заявлением выступили в ГУ МВД столицы.

Полиция Москвы предупреждает об ответственности, грозящей за участие в несанкционированных акциях, которые могут пройти в России 23 января.

Ранее за призыв к митингам была задержана юрист ФБК (иноагент в России) Любовь Соболь. Она призывала россиян присоединиться к противоправным митингам в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. О задержании юристки стало известно благодаря публикации ее адвоката Владимира Воронина в соцсети.