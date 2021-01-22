Венгрия получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Москва и Будапешт подписали контракт о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Венгрию.

Москва и Будапешт подписали контракт о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Венгрию.

О заключении соответствующего договора министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко.

По словам венгерского министра, Будапешт намерен ускорить процесс вакцинации населения от COVID-19. Поэтому власти страны ищут нового поставщика надежного препарата, отметил Сийярто.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование вакцины из России.