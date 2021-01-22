Координатора новосибирского штаба Навального задержала полиция

Правоохранители задержали координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата городского совета Сергея Бойко, сообщил координатор региональных штабов блогера Леонид Волков.

Правоохранители задержали координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата городского совета Сергея Бойко, сообщил координатор региональных штабов блогера Леонид Волков.

Вдобавок к этому, сотрудники новосибирского штаба оппозиционера рассказали о задержании помощницы Бойко Елены Носковец, говорится в публикации Волкова в сервисе микроблогов Twitter.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее просила заключить основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального под стражу. Блогера попросили отправить в СИЗО на 30 дней. Согласно официальным данным УФСИН России по г. Москве на Алексея Навального возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не менее двух раз в месяц. Навальному дважды разъяснялись условия испытательного срока и обязанности, которые возложил на него суд.

Блогер вернулся в Россию 17 января после чего его задержали за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". В 2020 году в установленные даты он не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в связи с чем его условный срок могут заменить реальным.