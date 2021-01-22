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11:50   22 Января 2021
Происшествия

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с банковскими картами

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с банковскими картами

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов при беседе с держателями банковских карт, рассказали в Банке России.

Список новых мошеннических схем пополнили случаи, когда злоумышленники говорят, что против клиентов возбудили уголовное дело по заявлению Банка России. Как передает РИА Новости, нередко мошенники в телефонном разговоре могут представиться правоохранителями. Также преступники стали чаще выманивать у россиян их личные данные и информацию о платежных картах или сведения о совершенных операциях.

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#банк россии #мошенники #банковские карты

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