Россиян предостерегли о новых схемах мошенников с банковскими картами

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов при беседе с держателями банковских карт, рассказали в Банке России.

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов при беседе с держателями банковских карт, рассказали в Банке России.

Список новых мошеннических схем пополнили случаи, когда злоумышленники говорят, что против клиентов возбудили уголовное дело по заявлению Банка России. Как передает РИА Новости, нередко мошенники в телефонном разговоре могут представиться правоохранителями. Также преступники стали чаще выманивать у россиян их личные данные и информацию о платежных картах или сведения о совершенных операциях.