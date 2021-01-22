Двое рабочих погибли из-за крушения резервуара на нефтяном предприятии

Разрушение резервуара произошло на открытой площадке предприятия ООО "Малые нефтяные компании Татарстана". Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Разрушение резервуара произошло на открытой площадке предприятия ООО "Малые нефтяные компании Татарстана". Об этом сообщает источник в экстренных службах.

В результате инцидента погибли двое рабочих. Они скончались до приезда скорой. Еще один работник предприятия получил серьезные травмы. Крушение произошло во время проведения испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке. Инцидент произошел в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе. Резервуар разрушился в 9:50 по московскому времени.