11:30 22 Января 2021Политика
Олег Духовницкий покинул пост главы Россвязи по указу Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи) по причине упразднения ведомства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи) по причине упразднения ведомства.
Соответствующий указ главы Правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце ноября по распоряжению президента России Владимира Путина были упразднены Роспечать и Россвязи, функции которых будет выполнять Минцифры РФ. Процесс ликвидации ведомств должен завершиться до 30 июня текущего года.