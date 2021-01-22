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11:30   22 Января 2021
Политика

Олег Духовницкий покинул пост главы Россвязи по указу Мишустина

Олег Духовницкий покинул пост главы Россвязи по указу Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи) по причине упразднения ведомства.

Соответствующий указ главы Правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце ноября по распоряжению президента России Владимира Путина были упразднены Роспечать и Россвязи, функции которых будет выполнять Минцифры РФ. Процесс ликвидации ведомств должен завершиться до 30 июня текущего года.

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#мишустин #россвязь #духовницкий

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