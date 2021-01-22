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11:26   22 Января 2021
Происшествия

ВВС Израиля нанесли удар по территории Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по территории Сирии

Район сирийского города Хама оказался под ракетным ударом со стороны ВВС Израиля. В результате обстрела есть жертвы среди гражданского населения.

Удар начался в районе 4:00 по местному времени 22 января. Большая часть реактивных снарядов была уничтожена сирийскими системами противовоздушной обороны. Об инциденте сообщает информагентство SANA со ссылкой на источники в Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР). Атака привела к гибели семьи из четырех человек. Также еще четыре гражданина Сирии получили ранения различной степени тяжести.

По имеющимся данным, самолеты израильских ВВС произвели пуски над городом Триполи. Оборону держали комплексы на базе установок С-300 "Фаворит", передает ФАН. ВС Израиля наращивают интенсивность обстрелов Сирии. Ранее удары наносились раз в три месяца, сейчас они участились до трех в течение 10 суток.

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#сирия #израиль #авиаудар

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